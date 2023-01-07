حبس المتهم بقتل معلمة لسرقتها في البحيرة

قرر المستشار زياد أبو الروس وكيل النائب العام، برئاسة المستشار أحمد ماجدي مدير نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل معلمة من أجل سرقة بعض الأموال الخاصة بها.

قتل معلمة في البحيرة

كما قامت النيابة العامة باصطحاب المتهم قبل قليل لتمثيل الجريمة وتصويرها من قبل الأدلة الجنائية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض العثور على جثة «حمدية ا» 52 سنة تعمل معلمة، داخل منزلها وبها إصابات وحروق متفرقة حيث تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة هو «شوقي.ع.ا» عاطل، ومقيم بناحية قرية جبارس بحري.

إخطار بقتل معلمة في البحيرة

البداية عندما تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء عمرو الشامى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة إخطارا يفيد بوصول جثة مدرسة إلى المستشفى العام وبها بعض الحروق المتفرقة في أجزاء الجسم.

وبتوقيع للكشف الطبي من قبل مفتش الصحة قرر أن هناك شبهة جنائية نظراً لوجود آثار التعدي على المجني عليها.

ووجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة العميد أحمد السكران رئيس مباحث المديرية، والعقيد هاني صبحي مفتش فرع البحث الجنائي، والمقدم محمد أكرم مرير رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، وذلك من أجل سرعة كشف غموض واقعة العثور على جثة مدرسة في البحيرة.

ضبط المتهم

وأثبتت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة «شوقي.ع.ا» عاطل، ومقيم بناحية قرية جبارس بحري، وذلك لسرقة بعض الأموال الخاصة بالمجني عليها، وجرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث الجنائي اعترف بارتكابه الواقعة.

واعترف المتهم أنه كان على علم أن المجني عليها بحوزتها الأموال الكثيرة والمشغولات الذهبية، وأنه أقدم على ذلك نظراً لمروره بضائقة مالية، وحرر محضر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ومن جانبه قال المحامي محمد الفقي، إن العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى الإعدام كونه قتلا مع سبق الإصرار والترصد بالإضافة أنه هناك واقعة أخرى مقرونة بالقتل وهي السرقة.