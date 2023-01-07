«القاهرة» تتلقى طلبات ترخيص 316 نشاطا تجاريا  

تستقبل محافظة القاهرة من 37 مركزا لاستصدار تراخيص المحلات التجارية وفق قانون المحال العامة، طلبات ترخيص المحلات في كل أحياء العاصمة، وتلقت طلبات ترخيص 316 نشاطا تجاريا مع إبراز كل الخطوات والمستندات المطلوبة لترخيص المحلات، كما يمكن للمواطنين الدخول على بوابة الخدمات المحلية لتسجيل البيانات والتقديم على ترخيص المحال من خلال الإنترنت.

تلقي طلبات تراخيص المحلات

وقال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث لجنة إصدار تراخيص المحال، إن كل المحافظات تتلقى طلبات تراخيص المحلات وعلى رأسها القاهرة الكبرى، وعلى أصحاب المحلات التجارية أو المستأجرين التوجه إلى مركز التراخيص بالحي التابعين له لملء نموذج إصدار رخصة وتقديم المستندات المطلوبة وهناك تيسير في الإجراءات حتى يتمكن الراغبون في تقنين الوضع من القيام بذلك دون عراقيل.

وأضاف الفيومي لـ«الوطن»، أنه جرى مراعاة كل الحالات والأنشطة التجارية ووضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بكل نشاط حتى تجري إزالة الترخيص، لافتا إلى أنه جرى دراسة كل الضوابط وخطوات الترخيص جيدا على مدار أكثر من عامين حتى يتم تطبيق قانون المحال على أرض الواقع للتعامل بشكل رسمي مع كل الأنشطة التجارية.

السن القانوني لتقديم رخصة المحل

وأشار إلى أن السن القانوني للتقديم للحصول على ترخيص المحل 21 عاما فأكثر، ويجري تقديم ترخيص العقار أن وجد وبيانات تتعلق بالمحل ومساحته ونشاطه التجاري وموقعه، لافتا إلى أن مركز التراخيص مسؤول عن إجراءات المعاينة وإصدار الرخصة والحصول على موافقات الصحة والبيئة وسلامة الغذاء والأمن متى تطلب النشاط ذلك إذ يوجد داخل مركز التراخيص ممثلون من تلك الجهات لدراسة طلب الرخصة والبت فيها ودور المواطن قاصر على تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة في خدمة الشباك الواحد وانتظار الرد بالموافقة أو الرفض أو استكمال المستندات خلال مدة تتراوح من 60 إلى 90 يوما في تلك الفترة ليتم الرد وإصدار الرخصة أن كانت الأوراق سليمة ومطابقة للمعاينة.