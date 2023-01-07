البابا تواضروس الثاني: الوطن غالي ونهر النيل علم المصريين روح العبادة

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن إنسان القرن الأول مثل إنسان القرن العشرين والحادي العشرين، وبالتالي فإن الحفاظ على الإنسانية بكل أبعادها، مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع مثل البيت والأسرة والمؤسسة الدينية والإعلام.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حواره ببرنامج «السهرة»، على القناة الثانية: «الوطن غالي، ولما يبقى الوطن مصر يبقى أغلى وأغلى، ولازم يتزرع في كل ولادنا إن الوطن رقم واحد، ومصر لديها صورة اعتدالية ومتوازنة، الشمال مثل الجنوب والشرق مثل الغرب».

وتابع بطريرك الكرازة المرقسية: «كان هناك اعتداء على أكثر من 100 كنيسة، وقلت إن وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، لأنه في قرارة نفسي، إن الكنائس كانت ستبنى، لأن من بناها إنسان، والشخصية المصرية في طبيعتها لا تعرف العنف وهو ما تعلمناه من نهر النيل».

وأكد: «نهر النيل له مجرى واحد ثم ينقسم عند القاهرة إلى فرعين، والنيل علم المصريين روح العبادة، لذلك فإن دور العبادة عندما بنيت في العصور الأولى كانت قريبة من النهر، لذلك فإن النهر هو أبونا والأرض هي أمنا، أقول إن ابن مصر وبنت مصر تعبيرات جميلة».