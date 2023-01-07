برنامج «شارك تانك مصر» يبرز قصة نجاح رجل الأعمال أحمد السويدي

عرض برنامج «شارك تانك» المذاع على فضائية CBC، قصة نجاح رجل الأعمال المصري أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدى للكابلات.

بدأ رحلته عام 1986، وهو في سن 22 عامًا حتى وصل المدير التنفيذي للشركة عام 1997، وتوسع فى التصدير للخارج، حتى تمكن من بناء 28 مصنعًا، بالإضافة إلى أن الشركة وزعت منتجاتها إلى 128 دولة حول العالم، كما استثمر فى التكنولوجيا والعقارات وإدارة الأعمال.

وأطلقت المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج الواقع الجديد «شارك تانك» Shark Tank، كبرنامج عالمي لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في المجالات كافة، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم، أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، عبر تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

عرض الموسم الأول من البرنامج حصريًا على قناة CBC، ومنصة WATCHIT فى يناير 2023، بالتعاون بين كل من المتحدة للخدمات الإعلامية، وSONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلى للبرنامج.