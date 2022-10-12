إنهاء حياة كلب مسعور بقرية البياضية هاجم وأصاب 3 أشخاص بقنا

تمكنت الوحدة البيطرية في مركز قنا من قتل حيوان مجهول عقر 3 أشخاص من بينهم طفلان في قرية البياضية بمركز قنا، وقال مجلس مدينة قنا، في بيان صحفي، إنه تلقى بلاغ من أهالى البياضية التابعة لقرية الجبلاو بظهور حيوان غريب بالمنطقة يثير القلق ويهاجم عدد من المواطنين، وعلى الفور أخطر مأمور المركز عمر المراغي العميد، طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لاتخاذ اللازم.

مخاطبة الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة

وأوضح «لطفي»، رئيس مجلس المدينة، إنه جرت مخاطبة الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وكانت هناك استجابة سريعة من قبل الطب البيطري ونظمت لجنة لمسح المنطقة، وقتل الحيوان بمعرفة الأهالي بالبياضية.

يذكر أن فتاة وطفلين أصيبوا بجروح نتيجة تعرضهم لعقر من كلب مسعور في نجع البياضية بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا لتلقي العلاج.

كلب مسعور يعقر عددا من المواطنين

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى قنا العام، يفيد باستقباله فتاة وطفلين مصابين بجروح متفرقة بالجسم نتيجة عقر كلب مسعور بقرية البياضية، وهم دعاء سيد مصطفى، 20 عاما، وعبد الرحمن جمال، 6 أعوام، محمد.م، 9 أعوام، بنجع البياضية في مركز قنا، إثر تعرضهم لعقر كلب ضال، وجرى إعطاؤهم مصل الكلب.

حرر محضر بالحادث، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.