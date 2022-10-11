خروج 3 مصابين عقرهم كلب مسعور في قنا.. بينهم طفلين

كشف مصدر طبي مسؤول بمحافظة قنا، خروج المصابين الثلاثة الذين عقرهم كلب مسعور بقرية الجبلاو، بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، والحصول على المصل اللازم.

وأضاف المصدر الطبي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه فور وصول المصابين إلى المستشفى تم توقع الكشف الطبي عليهم والاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم المصل اللازم لهم، وبعد الاطمئنان على حالتهم كتب لهم الأطباء على خروج من المستشفى.

إصابة 3 أشخاص عقرهم كلب مسعور

يذكر أن فتاة وطفلين أصيبوا بجروح نتيجة تعرضهم لعقر من كلب مسعور في نجع البياضية بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا لتلقي العلاج.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى قنا العام، يفيد باستقباله فتاة وطفلين مصابين بجروح متفرقة بالجسم نتيجة عقر كلب مسعور بقرية البياضية التابعة لمركز قنا.

أسماء المصابين في الحادث

وبحسب سجلات مستشفى قنا العام، تبين إصابة دعاء سيد مصطفى، 20 عاما، وعبد الرحمن جمال، 6 أعوام، «محمد .م»، 9 أعوام، بنجع البياضية في مركز قنا، إثر تعرضهم لعقر كلب ضال، وجرى إعطائهم مصل الكلب.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث، وإخطار الطب البيطري بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.