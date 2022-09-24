كلب مسعور يهاجم أهالي قرية في المنيا.. أصاب 7 أشخاص بينهم أطفال

هاجم كلب مسعور عددا من الأهالي، في قرية نزلة البرشا المتاخمة للظهير الصحراوي الشرقي في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، ما تسبب في إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال وسيدة.

كلب يهاجم الأهالي في ملوي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يتضمن إصابة عدد من أهالي قرية نزلة البرشا التابعة لمركز ملوي جراء هجوم كلب مسعور عليهم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين إصابة سيدة ورجل مسنين و5 أطفال عقب هجوم كلب مسعور عليهم.

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وجار تحرير محضر بموجب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتقع معظم قري مركز ملوي في شرق النيل بالمنيا، وهي متاخمة للصحراء، الأمر الذي يعاني فيه الأهالي من وجود زواحف وكلاب ضالة تهاجم المناطق القريبة من المرتفعات الجبلية، خاصة بالقرى التي تحيط بها مرتفعات بجميع الجهات.