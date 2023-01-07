محمد رجب يعود للسينما بفيلم جديد بعد غياب 3 سنوات

أعلن الفنان محمد رجب خلال استضافته ببرنامج the insider بالعربي عن استعداده لتحضير فيلم سينمائي سيكون مفاجأة.

وقال محمد رجب خلال البرنامج: «بحضر لفيلم وإن شاء الله هعمل مفاجأة، لأني مبتعد عن السينما منذ تقريبا 3 سنوات، بسبب تركيزي في الدراما، لأنها مسؤلية كبيرة جدا في التحضير والتنفيذ».

ويعرض حاليا للفنان محمد رجب مسلسل الونش، والذي نال إشادات الجمهور، إذ تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي خلال 45 حلقة، ويسلط الضوء على العديد من العلاقات الزوجية وكيف تدار العلاقة داخل كل أسرة.

مسلسل الونش من بطولة محمد رجب وإيهاب فهمي وميرهان حسين ومنة فضالي ومحمود عبدالمغني ومحمد أبو داود وميمي جمال وآخرون، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج اسماعيل فاروق.