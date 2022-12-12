ردود فعل إيجابية على حلقات مسلسل الونش لـ محمد رجب: «مبروك يا عمالقة»

حقق الفنان محمد رجب نجاحًا كبيرًا بمسلسله الأخير «الونش» مع المخرج إسماعيل فاروق، الذي يعرض حاليًا على قناة الحياة الساعة 9 مساءً من الأحد للخميس، ويعاد عرضه الساعة 1 صباحًا والساعة 11 صباحًا، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة «watch it» الرقمية.

تعليقات الجمهور لـ محمد رجب

وأعاد الفنان محمد رجب، نشر بعض تعليقات الجمهور احتفاءً بالمسلسل، على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وجاءت التعليقات كالآتي: «مبروك ياعمالقة، هاتكسروا الدنيا بأمر الله تعالي»، «أبطالنا التناسق بينهم مليون في مية، رجب وميرهان وقعوني في حبهم»، «مسلسل جامد ومكسر الدنيا».

وأشاد أحد المتابعين للمسلسل بالقصة وخطوطها الدرامية، قائلًا: "واضح إن المسلسل هيحلو أكتر خلال الحلقات الجاية»، فيما أثنى آخر على الأحداث بقوله: «بنتفرج على عظمة أقسم بالله».

مسلسل الونش من بطولة محمد رجب وإيهاب فهمي وميرهان حسين ومنة فضالي ومحمود عبدالمغني ومحمد أبو داود وميمي جمال وآخرون، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج اسماعيل فاروق.

معلومات عن مسلسل الونش

مسلسل الونش تدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال 45 حلقة، ويسلط الضوء على العديد من العلاقات الزوجية وكيف تدار العلاقة داخل كل أسرة.

وتعتمد قصة المسلسل الأساسية من خلال أبطال العمل الرئيسيين حسن وكاميليا، فهما زوجين غير متوافقين، حسن رجل أعمال عصامي، يعمل في مجال الأدوات الصحية، بدأ من بداية السلم دون مساعدة من أحد، حاصل على دبلوم صنايع، بينما زوجته كاميليا طبيبة تجميل جميلة ومشهورة، وتنتقد أفعاله وطريقة كلامه وملابسه، وتشعر أنها كانت تستحق زوجًا أفضل منه.