معلومات عن مسلسل مشوار الونش قبل عرضه على قناة الحياة.. بطولة محمد رجب

ينطلق مساء الأحد المقبل إذاعة مسلسل «مشوار الونش» للفنان محمد رجب على شبكة تلفزيون الحياة، ويذاع من الأحد إلى الخميس على قناة الحياة العامة.

تتر مسلسل مشوار الونش

يغني تتر مسلسل مشوار الونش مؤدي المهرجانات عمر كمال، والذي أعلن عنه الشهر الماضي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «وأتشرفت بغناء تتر البداية والنهاية وهتسمعوا حاجة تعجبكم».

مسلسل مشوار الونش من بطولة محمد رجب وإيهاب فهمي وميرهان حسين ومنة فضالي ومحمود عبدالمغني ومحمد أبو داود وميمي جمال وآخرون، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج اسماعيل فاروق.

أحداث مسلسل مشوار الونش

تدور أحداث مسلسل مشوار الونش في إطار درامي حول الفرق التعليمي والاجتماعي بين الزوج والزوجة من خلال «حسن» حاصل علي دبلوم صنايع ولكنه في مستوي اجتماعي ومادي عالي، متزوج من كاميليا طبيبة التجميل والتي تزوجتة لانقاذ اسرتها من الفقر بعد وقوع والدها في ازمة مادية ولكن ينشأ صراع بسبب الفروق الاجتماعية بينهما.

برومو مسلسل مشوار الونش

وطرح محمد رجب منذ أيام البرومو الدعائي لمسلسل مشوار الونش وظهرت معظم لقطات البرومو مع ميريهان حسين ويعتبر المسلسل التعاون الثالث الذي يجمع ميريهان حسين ومحمد رجب، بعد فيلم «الخلبوص» للمخرج إسماعيل فاروق، عام 2015، ومسلسل «علامة استفهام» للمخرج سميح النقاش.