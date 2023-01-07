النائب محمود بدر يتقدم بطلب إحاطة لتأخر افتتاح قصر ثقافة شبين القناطر

تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة، حول تأخر افتتاح قصر ثقافة شبين القناطر بالقليوبية.

وأشار النائب محمود بدر في طلب الإحاطة، إلى أنه لم يتم افتتاح قصر ثقافة شبين القناطر منذ أكثر من 10 أعوام، رغم الوعود المتكررة من الوزارة بافتتاحه.

وأوضح بدر، أنه تم بناء المقر وعمل كل الأمور المطلوبة، إلا أن أهالي شبين القناطر، فوجئوا بوجود أزمة بين المقاول الذي قام بالبناء، وبين مسئولي وزارة الثقافة التي رفضت استلام القصر بسبب وجود مخالفات.

وتابع: «رغم تقدمنا بعدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة إلى وزراء الثقافة المتعاقبين، بداية من الوزير حلمي النمنم حتى الوزيرة السابقة إيناس عبد الدايم، ووجود العديد من الوعود بإنهاء هذا الخلاف، وتسليم قصر ثقافة شبين القناطر، إلا إنه حتى الآن لم يتم تسليم القصر»، مطالبا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته.