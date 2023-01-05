رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم، يرافقه المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية؛ لتقديم التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء، تقدّم المستشار الدكتور حنفي جبالي بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الجليلة التي تذكرنا بمولد السيد المسيح، مؤكدًا أنّ أعيادنا الدينية رمز للحب والتسامح والترابط بين أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين ودليل على وحدتنا الوطنية، داعياً الله عز وجل، أن يرعى وحدتنا ويديم ألفتنا وأن يحفظ الله وطننا الغالي مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب البابا تواضروس عن خالص امتنانه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المُرافق بهذه الزيارة الكريمة التي تُعبر عن روح المحبة والسلام بين أبناء وطننا الحبيب.