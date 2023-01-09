سيدة تروي تفاصيل مقتل ابنها على يد صديقه بالشرقية: «طعنه الخاين وحرق قلبي»

«ملحقش يفرح، كان عريس ومكملش سنتين، وقلبي اتحرق عليك يا حسين».. كلمات مؤلمة ظلت ترددها الحاجة «وفاء» والدة الشاب الذي لقي مصرعه على يد صديقه، بعدما أصابه بطعنات نافذة في قرية «العدلية» بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

الأم تروي تفاصيل مقتل ابنها على يد صديقه

وتابعت الأم المكلومة، والمقيمة في مركز بلبيس، لـ«الوطن»، قائلة «ابني كان محترم وفي حاله، ومبيعملش أي مشاكل مع حد، مات غدر، على إيد الخاين، اللي معندوش رحمة ولا قلب، منه لله».

وحول تفاصيل الواقعة قالت «ابني كان بيعامل المتهم معاملة حسنة، وقبل فترة طلب منه المتهم 700 جنيه لدفع أجرة العاملين معه في الكافتيريا، وابني متأخرش، وأعطاه الفلوس، وبعد مرور عدة أيام ابني فقد هاتفه المحمول».

تفاصيل تنفيذ الجريمة

وتابعت: «يوم الواقعة، ابني شاهد هاتفه مع المتهم، فعاتبه وقال له يعني تبحث معايا على التليفون بعد ما ضاع، وفي الآخر يطلع معاك، بتسرق تليفوني وأنا مسلفك فلوس أجرة العمال، لو كنت عايز فلوس تاني كنت طلبت»، مضيفة أن المتهم تعدى على ابنها بالسب وطعنه بسلاح أبيض.

وتابعت «ابني وقع على الأرض غرقان في دمه، وأخوه أخذه وجرى بيه على المستشفى عشان ينقذه ملحقش، لما وصل المستشفى كان مات»، مشيرة إلى أن المجني عليه تزوج منذ عامين، وعيد زواجه كان من المفترض أن يكون بعد 10 أيام.

مقتل شاب على يد شقيقه

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقي المركز إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال «حسين ح»، 31 عاما، جثة هامدة، إثر إصابته بـ3 طعنات نافذة بالرقبة والصدر والبطن إثر تعد عليه من آخرين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس لإجراء التحقيقات والتحريات، وتبين أن وراء الواقعة صاحب كافتيريا يدعى «عبدالعظيم. ز»، حيث تعدى عليه بالضرب مستخدما سلاحا أبيض في منطقة مساكن الصنايع بسبب خلافات مالية ومطالبة المجني عليه له بماله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيقات.