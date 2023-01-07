منة فضالي عن شخصيتها في مسلسل العمدة: «كيادة وبتاع مقالب» (فيديو)

كشفت الفنانة منة فضالي خلال استضافتها ببرنامج the insider بالعربي، تفاصيل شخصيتها في المسلسل الرمضاني «العمدة»، الذي تجسد فيه دور «نرجس» الزوجة الثالثة لجعفر العمدة.

وقالت منة فضالي: «نرجس شخصية فكاهية كوميدية وهي فرفوشة البيت، الزوجة الثالثة لجعفر العمدة «محمد رمضان»، وكيادة وتصنع المقالب».

مسلسل العمدة

مسلسل «العمدة» المقرر أن يشارك به محمد رمضان في السباق الرمضاني 2023، يضم المسلسل مجموعة من نجوم الفن؛ أبرزهم: هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.