منة فضالي بالحجاب من كواليس مسلسل «العمدة» رمضان 2023

كشفت الفنانة منة فضالي عن صورة جديدة من كواليس مسلسلها الجديد «العمدة»، الذي يواصلون تصويره حاليا، تمهيدا لعرضه بدراما رمضان 2023.

منة فضالي بالحجاب في مسلسل العمدة

ونشرت منة فضالي، الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي ترتدي الحجاب، وعلقت عليها: «جمعة مباركة نرجس العمدة رمضان 2023».

مسلسل «حضرة العمدة» يشارك في بطولته محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، منذر رياحنة، دعاء حكم، عاصم السقا، أحمد فهيم، بيومي فؤاد، طارق الدسوقي.

مشاركة منة فضالي في مسلسل «مشوار الونش»

وشاركت الفنانة منة فضالي، مؤخرا في مسلسل «مشوار الونش» الذي يتم عرضه حاليا، بطولة، محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

مسلسل «سر السلطان»

كما تشارك في دراما رمضان المقبل، في عمل آخر تحت اسم «سر السلطان»، والذي يشارك في بطولته أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، شمس الكويتية، أحمد عبد العزيز، حنان مطاوع، هالة صدقي، ألحان المهدي، أحمد وفيق، خالد أنور.