تنمية الصعيد.. «حياة كريمة» تطور 81 مركز شباب في محافظة أسيوط

شهد قطاع مشروعات الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، تطويرا كبيرا في رفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب بمختلف قرى ونجوع ومراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وحظيت مشروعات الشباب والرياضة، بنصيب كبير من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والإحلال والتجديد، إذ استهدفت «حياة كريمة» 81 منشأة ومركز شباب بتكلفة بلغت 362 مليون جنيه.

تطوير مراكز الشباب

وقال عبده محمد، أحد شباب محافظة أسيوط، إن مراكز الشباب حاليا تغيرت بعد فترة التهميش التي كانت تشهدها في الماضي، وتعيش عصرا جديدا من التطوير والاهتمام في رفع البنية التحتية وكفاءة المنشآت وتطوير الملاعب بالإضاءة اللازمة والنجيل الصناعي بالملاعب.

وأضاف سيد وليد، من شباب أسيوط، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة غيرت مراكز الشباب إلى الأفضل والأحسن فمن مراكز طاردة للشباب إلى أماكن جاذبة لكل الأنشطة الرياضة المختلفة بأنواعها مقدما الشكر للرئيس السيسي، على اهتمامه الكبير بمراكز الشباب وكل ما يحتاجه الشباب في مختلف المجالات والقطاعات الخدمية.

إحلال وتجديد 81 مشروعا

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه وجه بالتنسيق والمتابعة والتعاون بين كل الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام استكمال مشروعات قطاع الشباب والرياضة والانتهاء منها في المواعيد المقررة وفقاً للجدول الزمني المحدد وآخر المستجدات عن نسب التنفيذ لكل مشروع في قطاع الشباب والرياضة وما سيجري تنفيذه خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن بحث الحلول والمقترحات وإزالة المعوقات أمام استكمال المشروعات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز الشباب والرياضة التي تشمل إنشاء وتطوير واحلال وتجديد 81 مشروعا بتكلفة 362 مليون جنيه.

زيادة معدلات الإنجاز

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية تكثيف الجهود والارتقاء بمنظومة العمل لزيادة معدلات الإنجاز وفقاً لمعايير الجودة والمواصفات والمعايير الفنية المقررة فضلاً عن تحسين مستوى الأداء داخل قطاع الشباب والرياضة، لافتاً إلى العمل على تقديم خدمة أفضل للمواطنين وخاصة الشباب الذين يمثلون الركيزة الأساسية للمجتمع وقادة المستقبل والمساهمين في عملية التنمية والبناء باعتبارهم قادة المستقبل.