طالبتان تعثران على 24 ألف جنيه بالغربية: «رجعناها لصاحبها.. والمكافأة عند ربنا»

بعد انتهاء اليوم الدراسي، توجهت طالبتان في الصف الثاني الثانوي لاستقلال «توك توك» للذهاب إلى درس خصوصي، وداخل المركبة عثرتا على «كيس» تظهر منه أوراق نقود.

تفاصيل العثور على المبلغ المالي في الغربية

قالت الطالبة حنين أنور لـ«الوطن»، إنها تقيم في مدينة زفتى بمحافظة الغربية، وهي طالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد مختار كامل، وإنها كانت برفقة صديقتها هنا محمد في طريقهما للذهاب إلى درس خصوصي، وبعد استيقاف إحدى مركبات الـ«توك توك»، وجدتا بداخله كيسا أسودا يحتوي على مبلغ مالي، «خوفنا نقول لسائق التوك توك ميرجعهمش لصاحبهم».

إعادة المبلغ إلي صاحبه

قررت «حنين» الاحتفاظ بالمبلغ، وبعد النزول من الـ«توك توك» اتصلت بوالدها، لتخبره بما حدث. تروي «عملت بوستات على فيسبوك، وكتبت فيه أنه تم العثور على مبلغ مالي كبير بشارع سعد زغلول بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، وصاحب الفلوس يجيب أمارتها»، وذلك حتى تتيقن من صاحب المبلغ.

والتقطت صديقتها هنا محمد أطراف الحديث، وقالت لـ«الوطن»، إن المبلغ الذي عُثر عليه كان 24 ألفا وخمسمائة وخمسون جنيها، «استقبلنا تليفونات كتير جدا، ولم ينطبق مواصفات المبلغ سوى على شخص واحد أدلى بجميع المواصفات، والحمدلله قدرنا نرجع له المبلغ، لأن صاحبه شغال محصل بشركة الكهرباء بميت غمر بمحافظة الدقهلية، ودي كانت فلوس شغله».

وعبرت الطالباتان عن فرحتهما بعودة المبلغ إلى صاحبه، «كنا مبسوطين جدا وفي قمة الفرح والله إننا قدرنا نوصل لصحاب المبلغ، وكنا سببا في إدخال الفرحة على قلبه، الله أعلم بظروف الناس، إحنا مش بنقبل حرام». وذكرت الفتاتان، أن صاحب المبلغ عرض عليهم مكافأة مالية، نظير أمانتهم إلا أنهما رفضا، وقالا «المكافأة من ربنا».