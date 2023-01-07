بائع خضروات ونجله يتعديان بالضرب على شخص في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول خبر تحت عنوان (مسجل ونجله يكسران ذراع شخص عاتبهما على معاكسة زوجته بإحدى القرى بدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية ).

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/1/2023 تبلغ لمركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) باتهامه (بائع خضروات ونجله مقيمان بذات القرية محل الواقعة)، بالتعدى عليه بالضرب مستخدمان "عصا خشبية" محدثان إصابته على أثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة حال معاتبته للمشكو فى حقهما لمضايقة زوجته حال سيرها بالقرية محل إقامتهم.

تم ضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى ضبط المتهم الهارب.