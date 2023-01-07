4 مواقف مؤثرة في وفاة طبيبة طنطا.. احتفلت بعيد ميلادها الـ30 منذ شهرين

فاجعة أصابت قرية سملا بمركز قطور بمحافظة الغربية، بوفاة ابنتها الدكتورة الثلاثينية يارا السقا المدرس المساعد بكلية الطب بجامعة طنطا، إثر أزمة قلبية، لتشيع القرية بأكملها وسط حزن وبكاء جثمانها عقب التصريح بدفنه من الجهات المختصة، وصدمة لوفاتها المفاجئة، إذ كانت تعرف بين الأهالي بالطيبة والخلق الحسن ومساعدة المرضى؛ مما خلف عدة مواقف مؤثرة لذويها وأصدقائها.

مواقف مؤثرة بوفاة طبيبة طنطا

يرصد «الوطن» أبرز 4 مواقف مؤثرة في وفاة طبيبة القلب يارا السقا ابنة الغربية:

- أدت الطبيبة عملها بقسم القلب بأحد المستشفيات الخاصة قبيل الفجر، ثم أدت فريضة الفجر وذهبت للنوم، وعندما حاولت صديقتها أن توقظها صباحا فوجئت بوفاتها وفقا لرواية صديقتها «نورهان نجم» لـ «الوطن» لتكون آخر أعمالها تأدية واجبها الطبي وصلاة الفجر.

- انهارت والدة يارا أثناء مراسم تشييع جثمان ابنتها لتتمسك بالقبر قائلة: «متخافيش يا يارا هتوحشيني يا ضنايا» مما جعل كل من حولها يحاول تهدئتها بكلمات تصبرها على فراق ابنتها.

احتفلت بالماجستير وعيد ميلادها قبل وفاتها

- احتفلت يارا خريجة كلية الطب البشري دفعة 55 بطب طنطا عام 2017 بحصولها على الماجستير في أغسطس 2022 ومازالت تستكمل أوراق منحها الدرجة العلمية، بينما احتفلت بعيد ميلادها الـ30 منذ شهرين.

- كان أكثر دعاء تردده يارا السقا «اللهم اكفنا شر فواجع الأقدار»، وفقا لـ«أصيل السقا» عم يارا الذي أوضح أنها كانت لا تعاني من أي أمراض بينما كانت تحب الجميع.