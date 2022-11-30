منح الطلاب المكفوفين بجامعة السويس أجهزة لاب توب ناطقة تشجعيا لهم

أقامت جامعة السويس، حفلًا برعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، لتوزيع أجهزة لاب توب وجوائز للطلاب المتفوقين بالجامعة، وذلك تحت إشراف الدكتور علي حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي.

رئيس الجامعة يثمن مجهودات ودعم وزارة التضامن للطلاب

وثمن رئيس جامعة السويس، مجهودات وزارة التضامن الاجتماعي في رعاية الطلاب، لا سيما ذوي الهمم وكذلك المتفوقين، لدعم الجميع وتشجيعهم على مواصلة رحلة التقدم والتفوق.

لاب ناطق للمكفوفين ومكافآت شهرية للمتفوقين

وشهد الاحتفال، منح مكافات شهرية للطلاب المتفوقين من مختلف الكليات تشجيعا لهم على مواصلة التفوق، وكذلك توزيع أجهزة لاب توب على طلاب الجامعة من المكفوفين مزودة ببرنامج ويدوز ناطق بطريقة برايل.

يأتي ذلك في ظل دعم القيادة السياسية، لتكافؤ الفرص التعليمية وشمول الطلاب الأولى بالرعاية في مختلف المراحل التعليمية وتخفيف العبء عنهم، وبتوجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.