الجامعة المصرية اليابانية لـ نشأت الديهي: سجلنا 83 براءة اختراع قابلة للتحول إلى برامج صناعية

قال الدكتور عمرو عادلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة قائمة على الشراكة، ما بين الحكومة المصرية واليابانية، حيث وفرت الدولة المصرية إمكانيات مهولة لإنشاء المقر، والحكومة اليابانية وفرت كل المعامل، والدعم من خلال أساتذة يابانيين.

مركز بحثي لدعم الصناعة المصرية

أضاف «عدلي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الجامعة عبارة عن مركز بحثي لدعم الصناعة المصرية، والمعامل في الجامعة على درجة عالية جدًا من الإمكانيات لدعم البحث العلمي والصناعة، مشيرًا إلى أن الجامعة اختارت الأساتذة العاملين، على أعلى معايير عالمية.

3200 طالب بالجامعة

ولفت إلى أن عدد طلاب الجامعة الآن يصل لـ3200 طالب، مشيرًا إلى أن الجامعة منذ إنشائها تقدمت بتسجيل 83 براءة اختراع، وهذه الاختراعات قابلة للتحول إلى برامج صناعية.

وأشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية حكومية وليست خاصة، لكنها ليست عضوًا في المجلس الأعلى للجامعات، حيث أعدت الجامعة باتفاقية دولية، مماثلة لاتفاقية الجامعة الامريكية، ولكن المختلف أن هذه الجامعة ملك للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تقل عن أي جامعة دولية.