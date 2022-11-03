نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية لقناة الحياة: هدفنا خدمة الصناعة

قال الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن موقع الجامعة جرى اختياره في برج العرب بالإسكندرية من أجل خدمة الصناعة وتوفير البحث العلمي من أجل خدمة الصناعة، «بناءً على خدمة الصناعة جرى اختيار مكان الجامعة بحيث تبقي وسط مدينة صناعية تقدر تخدمها».

ندا: الجامعة جرى إنشائها وفق اتفاقية وقعت بين الحكومة المصرية واليابانية

وأضاف «ندا»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الجامعة المصرية اليابانية هي جامعة حكومية ذات طبيعة خاصة، جرى إنشائها وفق اتفاقية وقعت بين الحكومة المصرية واليابانية، ولكل طرف من الحكومتين عليهم التزامات.

ندا: الحكومة اليابانية عليها إنشاء المعامل وتوريدها

واستطرد: «الحكومة اليابانية عليها إنشاء المعامل وتوريدها بمعداتها وأجهزتها البحثية، ومعاملنا الحالية فيها أحد الأجهزة المناظرة والموجودة في الجامعات اليابانية، ويمكن أحدث منها شوية، والجديد تملي بيجبوه في الجامعة هنا، والإشراف الأكاديمي في الكلية بالكامل ياباني».

وأوضح أن كل قسم من أقسام الجامعة قام بإحداث توأمه في قسم من أقسام الجامعات اليابانية، ولدينا شراكة مع 15 جامعة يابانية من أفضل الجامعات اليابانية، «نهدف إلى أن كل قسم يكون ليه توأمه مع القسم نظيره في الجامعات اليابانية لمراجعة اللوائح وبإشراف أكاديمي ياباني».

وتابع: «الحكومة المصرية كان عليها إنشاء الجامعة بكل أقسامها على مساحة 200 فدان، وتكلفة التشغيل الخاصة بالجامعة».