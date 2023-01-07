لوحات عن رفض التنمر وتاريخ مصر ضمن عرض «تقدر» لإحياء المسرح المدرسي

شهد العرض المسرحي «تقدر» الذي يأتي ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي، الذي انطلق مساء اليوم في دار الأوبرا، الكثير من اللوحات الفنية المختلفة التي قدمها نجوم الفن.

البداية كانت مع فقرة قدمتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بصحبة الأطفال عن أمانيهم المستقبلية.

ومن ثم ظهرت الفنانة يسرا في فقرة خاصة مع الأطفال للحديث معهم عن ضرورة الإنصات للآخر، بجانب حديثها عن تاريخ مصر.

عقب ذلك قدم فريق بلاك تيما فقرة غنائية مع الأطفال، للحديث عن انشغال الكثير بالتريند والهاشتاج دون النظر للإنجازات وتحقيق الأمنيات.

خلال العرض جرى تسليط الضوء على بعض من علماء مصر الذين برعوا في كل المجالات المختلفة، ومنهم المهندس هاني عزار، كما كان هناك ظهورا خاصا للأديب نجيب محفوظ بخاصية الهولوجرام، الذي تحدث مع الأطفال عن أهمية القراءة والأدب.

وقدم الفنانون لوحات متعددة منهم الفنانة كارول سماحة التي قدمت لوحة غنائية، وأكرم حسني الذي تحدث مع الأطفال عن تفوق المصريين في كل المجالات، وجرى توجيه الشكر لشهداء مصر من الشرطة والجيش.

العرض المسرحي «تقدر» أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام، ومن تنفيذ تقنياته المصرية محمود صبري أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما، بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.

وقدم محمد فراج لوحة للحديث عن بطولات سيدات مصر في كل المجالات، ومحمد الشرنوبي أغنية خاصة تتحدث عن الأمنيات والقدرة على تحقيقها.

وكان هناك ظهورا خاصا لكل من حنان مطاوع وأحمد الرافعي عن لوحة حياة مصر القديمة.

وفي ختام العرض المسرحي قدم النجوم جميعهم لوحة غنائية باسم عرض «تقدر».