مدحت العدل: مبادرة إحياء المسرح المدرسي «تقدر» تنطلق مع بداية التيرم الثاني

قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إن عظماء مصر من النجوم كانوا من خريجي المسرح المدرسي.

وتابع في كلمته خلال العرض المسرحي «تقدر» بدار الأوبرا أن مبادرة إحياء المسرح المدرسي وتهدف لإحياء الدور المسرحي في المدارس واكتشاف المواهب وخلق حالة من المنافسة.

موعد انطلاق المبادرة

وأكد أن المبادرة ستنطلق في مدارس مصر بدأ من الفصل الدراسي الثاني فبراير 2023.

ويضم العرض مجموعة من نجوم الفن هم: يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة.

ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.

يشارك في العرض 7 أطفال

و يشارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية.

يعد العرض المسرحي «تقدر» هو أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام، وسينفذ تقنياتها المصرية محمود صبري أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.