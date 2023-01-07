ضبط 6 أطنان و835 كيلو أرز شعير لدى مزارع حجبها عن التوريد بكفر الشيخ

شنّت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، حملات مكثفة بكافة المراكز والمدن، على أماكن تجميع الأرز لدى المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد الحصص المقررة عليهم، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الأرز بمخازن بدون ترخيص لدى المزارعين.

ضبط 6 أطنان و835 كيلو أرز شعير

وتمكنت حملة التموين، من ضبط 6 أطنان و835 كيلو أرز شعير بحوزة مزارع من إحدى قرى مركز كفر الشيخ، حجبها عن التوريد لبيعها في السوق السوداء.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المضبوطات بالمضارب المخصصة للتوريد تحت تصرف النيابة التى تولت التحقيق.

محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه باستمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لضبط التجار المخالفين، ومحاربة بيع الأرز الشعير المهرب في السوق السوداء.

جدير بالذكر، أن موسم توريد الأرز بمحافظة كفر الشيخ بدأ في شهر سبتمبر 2022، حيث تم تجهيز 21 موقعاً بالمدن والقرى بمراكز ومدن المحافظة، لاستقبال محصول الأرز الشعير للعام المنصرم.