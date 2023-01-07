سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بأسيوط.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة أسيوط، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بأنحاء المحافظة، دون التأثير على حركة المواطنين، بينما رفعت المحافظة حالة الطوارئ والاستعداد لمواجهة أي أزمات أو كوارث خلال موجة الطقس السيئ.

مركز إدارة الأزمات والكوارث

وأعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، في بيان، منذ قليل أنه من خلال متابعة حالة الطقس سقطت أمطار بمناطق حي شرق وحي غرب أسيوط وقرى مركز أسيوط بحري، ويجرى حاليًا المتابعة باستمرار لحالة الطقس السيئ.

رفع حالة الطوارئ

وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استعدادا المحافظة لمواجهة أي طوارئ قد تحدث وسقوط أمطار خلال موسم الشتاء، حيث تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات عن مسئولي القطاعات المختلفة لبحث كافة الاستعدادات لأي طوارئ أو حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرا إلى رفع حالة الطوارئ والاستعداد وعقد غرفة عمليات المحافظة المركزية وربطها بغرف عمليات المدن والمراكز الفرعية لرصد أي تطورات قد تحدث.