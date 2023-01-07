مديرة أعمال جورج وسوف: لا صحة لتشريح جثمان «وديع».. ويدفن غدا في سوريا

تداولت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تأخر دفن جثمان «وديع» نجل جورج وسوف، بسبب التحقيق في وفاته، والمطالبة بتشريح الجثة للتأكد من عدم حدوث خطأ طبي.

وقالت مايا مطر، مدير أعمال جورج وسوف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا الكلام عار تماما من الصحة، إذ يجرى دفن نجل الفنان غدا بسوريا، وكل ما في الأمر إن إجراءات سفر الجثمان تأخذ وقتا.

تحري الدقة في نقل الأخبار

وطلبت من وسائل الاعلام، تحري الدقة في نقل الأخبار، والدعاء لجورج وسوف بتخطي هذه الأزمة بكل سلام.