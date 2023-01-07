الإعلامي اللبناني نيشان: لا صحة لنقل الفنان جورج وسوف للمستشفى

قال الإعلامي اللبناني نيشان، إن كل الأخبار المتداولة بشأن نقل جورج وسوف للمستشفى بعد وفاة نجله أخبار كاذبة، لكنه يعيش حالة حزن كبيرة.

جورج وسوف متعلق جدا بأولاده

وأوضح الإعلامي اللبناني نيشان، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية dmc، أن جورج وسوف متعلق جدا بأولاده وخاصة ابنه الكبير وديع الذي يعتبر «روح قلبه»، إذ عرف باسم أبو وديع وهناك علاقة كبيرة كانت بين الأب والابن، متابعا «أنا أعرف العائلة منذ 15 سنة والعلاقة بين جورج وسوف ونجله جميلة جدا وكان أخيه وصديقه ونجله، والضربة التي يعاني منها أبو وديع مؤلمة جدا».

أول تعليق من جورج وسوف: الحمد لله

وأشار الإعلامي اللبناني نيشان إلى أن الحالة التي يمر بها الفنان جورج وسوف صعبة ومؤلمة فقد نجله الكبير ومع ذلك لم يقول إلا «الحمد لله» لأنه إنسان مؤمن بربنا ومؤمن بالقدر وحكمة ربنا، متابعا:«التقيت وديع وكان يستعد لجراحة المعدة ولكن حدثت له مضاعفات ونزيف بالأمعاء، وانتقل على إثرها للعناية الفائقة، ولكن تفاقم الوضع، ولم ينجو بالرغم من محاولته للمقاومة».

شكر للمصريين

وتابع: «أتقدم بالشكر للشعب المصري لمحبة المصريين لجورج وسوف، خاصة أنهم يعتبرون أغانيه جزءا من التراث، والفنانة أنغام كانت تبكي محبة ووفاء لجورج وسوف، والكثيرين من الصحفيين والإعلاميين المصريين تفاعلوا للتعبير عن حبهم ووفائهم وعزائهم لسلطان الطرب جورج وسوف».