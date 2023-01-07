بالأسماء.. إصابة 4 من أسرة واحدة باختناق نتيجة تسرب غاز بأسيوط

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق نتيجة تسرب غاز بشقتهم بشارع الجلاء التابع لحي شرق أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

بلاغ بإصابة أسرة نتيجة تسرب غاز

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ بإصابة 4 أشخاص نتيحة تسرب غاز بإحدى الشقق بشارع الجلاء بحي شرق أسيوط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية وتبين صحة البلاغ وتسريب غاز بشقة بشارع الجلاء بالدور الثاني نتج عنه إصابة كل من: سامح وليم غبريال، 54 عاما، وداليا نجيب رياض 44 عاما وبيشوي سامح وليم 19 عاما وسندي سامح وليم 16 عاما، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.