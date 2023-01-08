وزير التعليم يدشن مبادرة «إحياء المسرح المدرسي» بالتعاون مع الشركة المتحدة ووزارة الثقافة

دشن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مبادرة «إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية»، وذلك خلال العرض المسرحي «تقدر» بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامي «شركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين ورؤساء التحرير.

خلق جيل مثقف علمي وفني وأدبي

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال كلمته في ختام العرض، أن المدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم والتعلم بغرض تحقيق النمو الشامل للطالب من الناحية المهارية والوجدانية والمعرفية، مشيرًا إلى أنه من حق كل طالب أن يمارس جميع الأنشطة في المدرسة سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية أو العلمية.

تخصيص يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية

وأضاف أنه في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باكتشاف الموهوبين ورعايتهم، تم تخصيص يوم كامل من كل أسبوع لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية حتى يكتسب كل طالب الذوق العام واللياقة البدنية اللازمة ومنح الفرصة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة وخاصة وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة حتى يكون لدينا فنانين عظام ورياضيين قادرين على المنافسة العالمية.

وتابع الدكتور رضا حجازي: «نحن هنا ندشن مبادرة إحياء المسرح المدرسي بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشريك الإعلامي لنا، في إطار حرص الوزارة على اكتشاف المواهب المختلفة بين طلاب المدارس في مجال الفنون والمسرح في مختلف أنحاء الجمهورية وذلك على مستوى كل مدرسة وكل إدارة وكل مديرية تعليمية».

إحياء المسرح المدرسي

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المبادرة تستهدف إعادة إحياء المسرح المدرسي في اكتشاف المواهب الجديدة من أبنائنا الطلاب، فضًلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها في المدارس بصفة عامة ومدارس ذوي الهمم بصفة خاصة لخلق جيل مثقف علميًا وفنيًا وأدبيًا.

وأشار إلى أن المبادرة ستقدم الفرصة لصغار المؤلفين والكُتّاب والفنانين في المدارس ليصبحوا رواد الفن في المستقبل، وهو ما يتطلب تجهيز البنية الأساسية بقدر الإمكان، فضًلا عن إعداد الكوادر البشرية من موجهي المسرح المدرسي والمعلمين وتنمية قدراتهم بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وتقدم الدكتور رضا حجازي بخالص الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على تعاونها مع الوزارة حتى يتحقق الحلم الذي نتمناه جميعًا وحتى تعود المدرسة لدورها الحقيقي.

وزير التعليم يشكر المتحدة للخدمات الإعلامية

كما توجه الوزير بالشكر لمجموعة قنوات مدرستنا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكافة الفنانين والمخرجين وطاقم العمل الذين كان لهم الفضل في خروج هذا العرض المتميز إلى النور.

الجدير بالذكر أن العرض المسرحي «تقدر» شهد مشاركة 7 طلاب من أصحاب المواهب الفنية من المدارس المصرية، وتناول رحلة لإلهام الطفل المصري من خلال ماضيه العريق، وحاضره المتطور على إيجاد حلمه الخاص والسعي لتحقيقه، كما ناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل الهوية المصرية وتاريخ الحضارة المصرية وأهمية تعريف الطفل المصري بالنماذج المشرفة والملهمة ورحلة كفاحها لتكوين صورة ذهنية صحيحة لدى الأطفال عن مهن المستقبل، فضًلا عن أهمية الثقافة والقراءة في تشكيل المعرفة وتكوين الشخصية.

وضم العرض الذي انطلق على مداري يومي 7 و8 يناير الجاري وقام بتأليفه الدكتور مدحت العدل وإخراج بتول عرفة، مجموعة من نجوم الفن وهم يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق.