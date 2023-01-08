إصابة 4 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أُصيب خلال الساعات الأخيرة 4 أشخاص بإصابات متنوعة فى حوادث متفرقة، بمحافظة كفر الشيخ بمراكز «كفر الشيخ، وسيدى سالم، وقلين، والحامول»، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين في حوادث متفرقة.

وبالانتقال والفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من، «م.هـ.م»، 17 سنة، من قرية البخانيس، بمركز كفر الشيخ، بجرح شبه نافذ بالبطن، فى مشاجرة، و«ح.ا.ي»، 21 سنة من قرية ميت الديبة، بمركز قلين، بجروح وكدمات، لسقوط من علو، و«م.ب.ع»، 25 سنة من الحامول، في انقلاب سيارة، كما أُصيبت والطفلة، «س.م.م»، 8 سنوات من قرية إصلاح شالما، بمركز سيدي سالم، بجروح، بعد أن صدمتها سيارة.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.