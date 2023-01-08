حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. غزيرة بالإسكندرية

ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار حيث تتعرض بعض المحافظات إلي سقوط أمطار غزيرة وذلك بعد إعلان تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المتمركز على البحر المتوسط حيث يترتب عليه انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، لاسيما في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتقل كلما اتجهنا إلي الداخل

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار تشير التوقعات إلي تعرض محافظات «البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط» ومناطق «السلوم، العملين، الحمام أمطار غزيرة تصل إلى 60% خلال اليوم، وسجلت درجة الحرارة العظمى من السواحل الشمالية 19 درجة مئوية وبلغت الصغرى 11 درجة مع طقس بارد ليلا ونهارا وغائم جزئيا وتكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية فجراً، وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية بتوخي الحذر.

حالة الطقس اليوم الإثنين في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم الإثنين في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، تشهد طقس غائم بارد ليلا ونهارا مع تكون الشبورة الكثيفة علي الطرق مع فرص سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 50% تزداد حدتها ليلا وسجلت العظمي بهم 19 درجة، وبلغت الصغرى 11 درجة.

فرص سقوط الأمطار اليوم

فيما جاءت فرص سقوط الأمطار اليوم في محافظات «بورسعيد، ووسط سيناء ، ومدن القناة وذلك وخليج السويس »وذلك بنسبة 30 % على فترات متفاوتة مع نشاط للرياح أحيانا وتكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات شمال الصعيد فيما تتعرض محافظات جنوب الصعيد إلي سقوط أمطار خفيفة ليلا تصل إلى 20% تقريبا.

درجات الحرارة في المحافظات

جنوب سيناء سجلت العظمى بها 22 درجة مئوية، الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة، الصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.