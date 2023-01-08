زوجة وليد توفيق: نصحت وديع جورج وسوف بعدم إجراء تكميم المعدة

قالت ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق زوجة الفنان وليد توفيق، إنها نصحت وديع نجل الفنان جورج وسوف بعدم إجراء عملية تكميم المعدة التي على أثرها أصيب بنزيف حاد في المعدة ورحل عن عالمنا.

جورجينا رزق: ياريت وديع سمع كلامي قبل إجراء العملية

أوضحت جورجينا في تصريحات إعلامية لبنانية لكونها من المقربين لأسرة جورج وسوف أنها نصحت وديع خلال جلستها معه منذ أسابيع بعدم إجراء عملية تكميم المعدة لخوفها الشديد من تلك العمليات.

وقالت جورجينا لوديع: «عليك بالريجيم الطبيعي بدون أطباء ففي بداية الأمر سينقص وزنك أربعة كيلوجرامات ثم كيلو كل فترة، ومع الوقت سيقل وزنك».

جورجينا: نصحت نجل جورج وسوف بالريجيم الطبيعي

وإشارت جورجينا إلى أنها كانت تشعر بأن وديع لن يخرج من تلك العملية سليما لكونها تكره تلك النوعية من العمليات.