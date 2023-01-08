التفاصيل الكاملة لتشييع جثمان وديع جورج وسوف اليوم

يرقد جثمان وديع نجل المطرب جورج وسوف بعد ساعات، في مقابر أسرة «الوسوف» بمدينة كفرون بدولة سوريا بعد وفاته عن عمر ناهز 39 عاما رافق فيها والده وكان يده ومساعده الخاص.

تفاصيل تشييع الجنازة

- الجثمان في مستشفى مار اليوسف بمدينة بيروت يرقد بها منذ وفاته أول أمس.

- سيخرج الجثمان رفقة أسرة في سيارة إلى الحدود اللبنانية السورية حيث من المقرر الوصول لمدينة كفرون السورية.

- سيتم أداء صلاة البخور على الجثمان في كنيسة مار الياس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا

- سيدفن الجثمان فى مقابر الأسرة في مدينة كفرون

- العزاء في تلك الليلة سيكون في سوريا سواء في الكنيسة أو في المقابر الخاصة بالأسرة.

- يعود العزاء من جديد في لبنان في منطقة الأشرفية في كنيسة نيقولاس خلال يومي الإثنين والثلاثاء.

كانت والدة وديع جورج وسوف، انهارت أثناء استقبال عزاء نجلها في كنيسة نيقولاس بالأشرافية بدولة لبنان.

انهيار زوجة جورج وسوف

وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن منهم وليد توفيق ووائل جسار ومعين شريف ونجوى كرم ونانسي عجرم وماجدة الرومي.

وشاليمار شلبي هي زوجة جورج وسوف الأولى، التي تزوجها وهو في عمر 21 عاما، وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم وديع وحاتم وجورج جونيور.