حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. منخفض جوي وأمطار

بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بمنخفض جوي يبحث المواطنين عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة لا سيما بعد إعلان سقوط أمطار غزيرة إلي رعدية على عدة محافظات وتمتد إلى القاهرة ليلا مع توقعات باستمرار عدة ظواهر جوية والتي منها تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية على الطرق الرئيسية" بالإضافة إلى نشاط للرياح والسحب الممطرة.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

وعن حالة الطقس خلال الأيام القادمة أوضحت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد إلي غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة التي تؤدي إلى زيادة نسبة البرودة ليلا ونهارا مع سقوط أمطار تتفاوت شهدتها من محافظة لآخري.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المحافظات

وتشير التوقعات إلى أن حالة الطقس خلال الأيام القادمة في محافظات السواحل الشمالية الشرقية بورسعيد ورفح وشمال سيناء تكون مائلة إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الغيوم والشبورة وفرص سقوط أمطار غزيرة يوم الإثنين المقبل 9 يناير بنسبة تصل إلى 60%، فيما تقل على محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الغربية، الشرقية، المنوفية، جنوب سيناء» حيث تصل إلى 30% وتمتد إلى القاهرة بنسبة 20% ليلا.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات خلال الأسبوع

وفيما يتعلق بطقس المحافظات يوم الثلاثاء 10 يناير أوضحت الأرصاد تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية مما يؤثر على الرؤية الأفقية لاسيما في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما أن هناك فرص لسقوط الأمطار على محافظات مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط بنسبة تصل إلى 40%، مع رياح على السواحل الشمالية الغربية مطروح، السلوم، العلمين، الحمام.

وفيما يتعلق بطقس أيام الأربعاء 11 يناير، الخميس 12 يناير، الجمعة 13 يناير، تشير التوقعات إلي سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 40% مع نشاط للرياح على محافظات السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، وتكون الشبورة المائية على طرق الوجه البحري والقاهرة الكبرى.