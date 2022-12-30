الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. برودة وشبورة وأمطار

حالة الطقس خلال الساعات القادمة، كشفت عنه إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال آخر صورة للأقمار الصناعية بأن هناك تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة على عدد من المناطق شمال الوجه البحري.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

وتابع البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال الساعات القادمة فى السواحل الشمالية الغربية تتضمن وجود سحب منخفضة متبوعة بأمطار خفيفة الشدة تسقط على الوجه البحري والسواحل الشمالية، التي قد تكون متوسطة أحيانًا وتمتد خفيفة إلى محافظات جنوب الوجه البحري.

انخفاض درجات الحرارة في القاهرة

وأشار البيان إلى تراجع درجة الحرارة على القاهرة الكبرى، وتسجل 12 درجة مئوية ومستوى الرؤية الأفقية 4000 متر والظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الفجر.

حالة الطقس في الإسكندرية

وتضمنت التوقعات أن حالة الطقس فى الإسكندرية خلال الساعات القادمة، شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائة، وتكون هذه الشبورة كثيفة أحيانا وتقل الرؤية الأفقية خلال الصباح الباكر.

انخفاض الحرارة على جميع الأنحاء

فيما تشهد أحوال الطقس فى مصر انخفاض بدرجات الحرارة، وتسجل القاهرة 12 درجة، والوجه البحري 11 والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى 13 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 12 درجة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 14 درجة وشمال الصعيد 8 وجنوب الصعيد 10.

وتتكون الشبورة المائية بحسب توقعات الأرصاد خلال طقس الساعات القادمة على مختلف الطرق لمدن ومحافظات القناة وشمال ووسط سيناء، وبعض الطرق لمحافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.