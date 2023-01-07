حالة الطقس اليوم بالمحافظات.. توقعات بسقوط أمطار خلال الساعات القادمة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم بالمحافظات، حيث تشير التوقعات إلى تكاثر السحب المنخفضة على السواحل الغربية والوجة البحري، ويتساقط منها أمطار خفيفة ومحدودة على مناطق متفرقة تمتد إلى محافظات الوجه البحري وسط نشاط للرياح على فترات متفاوتة خلال اليوم.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

وتشير توقعات الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم بالمحافظات تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليلا، لا سيما في محافظات شمال الصعيد، حيث تنخفض درجة الحرارة الصغرى لأقل من 10 درجات مئوية، مع أجواء لطيفة خلال ساعات النهار، مع تكّون الشبورة المائية خلال الأسبوع الجاري على الطرق الرئيسية في الساعات الأولى من الصباح.

فرص سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

وأوضحت الأرصاد تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتزاد ليلا، بينما تكون حالة الطقس اليوم بمحافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر معتدلة نهارا وليلا، مع طقس مشمس أحيانا، ونشاط بسيط لحركة الرياح.

وتشير الأرصاد لزيادة فرص سقوط الأمطار يومي الأحد 8 يناير والاثنين 9 يناير، وتكون غزيرة إلى رعدية على محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية.