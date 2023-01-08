مصرع شابين وإصابة آخر في حادث تصادم بالشرقية

وقع في الساعات الأولى من اليوم الأحد، حادثا مأساويا، إذ اصطدمت سيارة نقل ثقيل بأخرى ملاكي يستقلها 3 أشخاص، أعلى كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق، ما أدى إلى مصر شخصين وإصابة ثالث، تم التحفظ على الجثامين، فيما تم نقل المصاب لتلقي الرعاية الطبية بمستشفى الزقازيق الجامعي.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي يفيد مصرع شابين وإصابة ثالث على إثر اصطدام سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بأخرى نقل ثقيل، وذلك أعلى كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن الشرقية إلى حيث موقع الحادث، للمعاينة والفحص والوقوف على أسباب الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي وتحمل أرقام للوحة معدنية «أ و ج، 4692»، ويستقلها 3 شباب أعلى كوبري شرويدة، اصطدمت بسيارة نقل ثقيل، ما أدى لدفعها نتيجة الارتطام الشديد، فسقطت أسفل الكوبري.

التحفظ على الجثامين ونقل المصاب للمستشفى

وأدى التصادم إلى مصرع شابين في الحال، وإصابة ثالثهما، وكانت هيئة الإسعاف دفعت بعدد من سياراتها لموقع الحادث لنقل المصابين والجثامين، تم نقلهما إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، فيما ظل الشاب الثالث يتلقى الرعاية الطبية في حالة حرجة.

محضر بالواقعة وكشف هوية الضحايا

تحرر المحضر اللازم بالواقعة فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتحفظ على الجثامين وجرى الكشف عن هويتهم، لاخطار ذويهم لتسلمهم وإنهاء إجراءات الدفن.

رفع آثار الحادث

تم رفع آثار الحادث من الطريق أعلى كوبري شرويدة ومحيط الحادث فيما تم تسيير الحركة المرورية وتيسيرها أمام المارة والمركبات.