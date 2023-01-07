مدير عام آثار الكرنك: نسب الإشغال مبشرة وأغلب السياح في الأقصر من أوروبا الشرقية

قال الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، إن محافظة الأقصر تسودها أجواء جميلة واحتفالية جدا، حيث تزينت الشوارع والميادين زينة أعياد الميلاد ورأس السنة وهو ما حاز إعجاب الزوار، إذ أن هناك تناغما كبيرا بين أهل الأقصر والأجانب، «الزوار المصريون والأجانب يلتقطون صورا كثيرة مع الزينة الخاصة بأعياد الميلاد، وإضاءة الجبل الغربي وهو ما منح المحافظة منظرا رائعا، بالإضافة إلى الاهتمام بالبنية التحتية بصفة عامة، والاهتمام بتقديم خدمات للزوار والسائحين بشكل مميز».

نحرص على جلب السائحين من أسواق مختلفة

وأضاف مدير عام آثار الكرنك خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني أن أغلب السياح في الأقصر من أوروبا الشرقية وبعضهم من أمريكا اللاتينية: «نحرص على جلب السائحين من أسواق مختلفة، حيث تحاول الوزارة دوما جلب جنسيات مختلفة من دول العالم بصفة عامة.

لدينا نتيجة سنوية خاصة بالأعياد والاحتفالات الخاصة بمدينة الأقصر

وأكد مدير عام أثار الكرنك «لدينا نتيجة سنوية خاصة بالأعياد والاحتفالات الخاصة بمدينة الأقصر، وأرى أن نسب الإشغال مبشرة جدا والأعداد رائعة بالنسبة لهذا الموسم مقارنة مع المواسم السابقة، الانقلاب الشتوي وتعامد الشمس على المحور الرئيس لمعابد الكرنك في الجدول، ولدينا أجانب كثر يزورون الأقصر لحضور هذا الحدث، كما أن احتفالية طريق الكباش كان لها أثر كبير في التسويق للأقصر ومصر بصفة عامة، وبخاصة في ظل الاكتشافات الحديثة التي تحدث في مصر كلها والأقصر».