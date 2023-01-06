مساحة المحاصيل الزراعية الشتوية في الشرقية.. 185 ألف فدان بصل

قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إنه جارِ استكمال زراعة المحاصيل الشتوية المتنوعة، والتي تعد أبرزها والاستراتيجية منها القمح والبنجر، إذ يبلغ المستهدف من القمح نحو 443 ألف فدان، فيما يبلغ المستهدف من البنجر نحو 82 ألف فدان.

وأضاف نصير في حديثه لـ«الوطن»، أن المحافظة تستهدف زراعة القمح، البنجر، الشعير، الفول البلدي بمساحات مخطط لها مسبقا، كما يتم التعاقد عليها مع المزارعين، فضلا عن زراعات أخرى كالبصل والبرسيم وغيرها من الزراعات الشتوية.

وأشار مدير عام الزراعة بالشرقية إلى أن المساحات المنزرعة من المحاصيل الشتوية كالتالي:

قائمة بالمحاصيل الزراعية الشتوية في الشرقية وما جرى زراعته:

جرى زراعة نحو 137238 فدانا من البرسيم، الغذاء المهم لتربية الحيوانات وأحد أهم مصادر تنمية الثروة الحيوانية.

فيما جرى زراعة نحو 5506 فدادين من محصول الفول البلدي والذي يستهدف زراعة نحو 6000 فدان منه في المحافظة.

بينما جرى زراعة نحو 18588 فدانا من محصول البصل في محافظة الشرقية.

وبلغت المساحة المنزرعة من محصول البنجر نحو 86633 فدانا، بقيمة تتخطى المستهدف بنحو 5 آلاف فدان، فيما يعد البنجر محصولا استراتيجيا هاما لتصنيع السكر الأبيض، ولذلك تسعى المحافظة لزيادة المنزرع منه.

وبلغت المساحة المنزرعة من محصول الشعير نحو 3460 فدانا، من قيمة الإجمالي المستهدف من المحصول البالغ عددها 6000 فدانا.

أبرز المحاصيل الشتوية الزراعية في الشرقية

وتواصل محافظة الشرقية استكمال زراعة المحاصيل الشتوية المتنوعة المستهدف زراعتها بمساحات مخطط لها مسبقا كالقمح وتتم بنظام الزراعة التعاقدية، ولعل أبرز المحاصيل الشتوية الزراعية في الشرقية هي القمح، البنجر، الفول البلدي، البصل، البرسيم و الشعير.