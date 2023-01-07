توزيع لحوم على الأسر البسيطة بكنائس الشرقية احتفالا بعيد الميلاد المجيد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ‏ومسيحيين ستظل صامدة وباقية لتُساهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ودفع ‏عجلة البناء والتنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

مساعدات للأسر البسيطة

وثمن المحافظ دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه أشار عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لإدخال البهجة والسرور عليهم.

توزيع اللحوم على الأولى بالرعاية

بينما أوضح سيد رجب، مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، واحتفالاً بعيد الميلاد المجيد ومشاركة الإخوة الأقباط أعيادهم، قامت الجمعية بتوزيع 750 كيلو جرام لحوم على الأسر الأكثر احتياجاً من الإخوة المسيحيين وذلك بكنيسة الملاك ميخائيل بمنشأة يوسف بكفر ‏صقر وكنيسة مارمينا بمركز أولاد صقر وكنيسة مريم العذراء بأبو كبير.

وعبّر الإخوة المسيحيين عن فرحتهم وسعادتهم، مقدمين الشكر للمحافظ ومديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية لمساندتهم للفئات الأكثر احتياجا وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.