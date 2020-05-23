علي جمعة: سيدنا عيسى كان مرسلا بمعجزات مادية تتناسب مع العصر

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المؤرخون اتفقوا على أن الحال قبل ميلاد السيد المسيح كان حالا مذريا بالنسبة لبني إسرائيل، حيث تعرضوا لغزو "نبوخذ نصر"، وهو ملك العراق الدي أتى وقسم الشعب الإسرائيلي لثلاثة أقسام قسم أبقاه لزراعة الأرض وقسم أسره وقسم قتله.

وأضاف "جمعة"، خلال لقاء ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن حادثة السبي هزت بني إسرائيل جدا وجعلت بدايات الحضارة التي كانت ستبدأ وستنمو وكأنها توقفت وانهارت، لافتا إلى أن ذلك قبل ميلاد المسيح بقرون، تقريبا 500 سنة، وخلال تلك السنوات حدثت عودة من أرض بابل إلى فلسطين مرة أخرة بعد زوال أجيال من الحكام بعد "نبوخذ نصر".

وأشار إلى أن بني إسرائيل لم يرجعوا مثل شأنهم الأول، حيث عادوا ومعهم قسوة القلب ومخالفة للتوراة والأحكام والشريعة وتمسك شديد بالمادية، وعندما أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى أرسله بمعجزات مادية شديدة حتى تتوائم مع الحالة العقلية والشائعة حينئذ.