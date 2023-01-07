رموز إسلامية: جريدة «الوطن» قدمت قيم السيد المسيح بوعي وتنوير

أشاد عدد من رجال الدين الإسلامى بعدد جريدة «الوطن»، الصادر اليوم، الذى خصصته الجريدة للسيد المسيح، وقال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن العدد مميز ومتنوع ويحمل رسالة السيد المسيح التى تتمثل فى السماحة والرحمة، مشيداً بما قدمته «الوطن» على صفحاتها بالأمس من مقالات لرموز إسلامية ومسيحية جاءت معبرة عن جوهر رسالة السيد المسيح.

الأزهري: المسيح رمز دينب يستحق الاحتفاء به

كما أشاد الدكتور أسامة الأزهرى، أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بالعدد، مهنئاً المصريين والأقباط بعيد الميلاد، وقال «الأزهرى» إن نبى الله عيسى يحمل قيماً وأنواراً وأخلاقاً وآداباً قدّمتها جريدة «الوطن» فى عددها الصادر بمناسبة مولده، ونهنئ المصريين جميعاً بتلك المناسبة، سيدنا عيسى رمز دينى جليل للمسلمين والمسيحيين.

«الأوقاف»: وثيقة تاريخية

وقال الدكتور عبدالله حسن، متحدث وزارة الأوقاف، إن «الوطن» تقدم رؤية روحية عظيمة فى ملفاتها المتنوعة، التى كان آخرها ملف السيد المسيح، الذى عبرت بكل صدق عن جوهر الرسالة التى جاء بها المسيح وهى المودة والمحبة والسلام والتسامح، فالله محبة والدين الإسلامى والدين المسيحى يجتمعان فى قيم المحبة والتسامح والسلام، وهو ما استعرضته الجريدة فى العدد، مهنئاً «الوطن» بالعدد، مؤكداً أنه وثيقة تاريخية.

وقال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن جريدة «الوطن» قدمت نموذجاً للمواطنة وما تدعو له الأديان، وعبّرت بكل صدق عن الرسالة السماوية للسيد المسيح وأبقى الله كلمته وسره، مشيداً بالمقالات التى خصصتها «الوطن» لعدد من الرموز الدينية والإسلامية للحديث عن السيد المسيح، كذلك استعراض الجريدة لتصريحات الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب إمام الأزهر، التى تبرأ فيها من كل الأقوال الشاذة التى تحرم الاحتفال والاحتفاء بميلاد السيد المسيح، مضيفاً أن الإمام الأكبر قطع الطريق أمام هؤلاء الشراذمة، وأكد أن الاحتفال بالمسيح محبة وسلام، فالسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياً.

وقال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامى، إن عدد جريدة «الوطن» أكبر ملف صحفى عن السيد المسيح، تضمن تحقيقات وقصصاً صحفية معمقة عن مكانة السيد المسيح لدى المصريين، وتأثيره فى وجدانهم وتأثرهم بقصة معاناته وصبره، ورحلة العائلة المقدسة، وهو ما يستوجب تحية الجريدة وصناعها على هذا الجهد المتميز.