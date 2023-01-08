مصرع شخص في انقلاب «تروسيكل» على الطريق الزراعي بسوهاج

شيع أهالي مركز جهينة غرب محافظة سوهاج، جثمان عامل لقي مصرعه في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي الفرعي بدائرة المركز، وذلك بعد تصريح جهات التحقيق بدفن جثته.

انقلاب دراجة نارية ومصرع شخص

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغا بانقلاب دراجة نارية «تروسيكل» ومصرع شخص.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية «تروسيكل» قيادة «محمد ن ع ح»، 21 عامًا، عامل، على الطريق الزراعي الفرعي، اختل مقود الدراجة في يده، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق ووفاته.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.