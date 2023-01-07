فريق بحثي من جامعة سوهاج لـ إيمان الحصري: ابتكرنا جهازا لقياس الإشعاع ونسبته

قالت شيماء إسماعيل، خريجة كلية العلوم بجامعة سوهاج، إن مشروعها كان عن جهاز لرصد الإشعاعات، ويمكن الاستفادة منه في رصد الإشعاعات من خلال روبوت متطور يرصد أي إشعاعات ويقوم بمسح المناطق قبل دخول الإنسان لها، لافتة إلى أن الجهاز تكلفته أقل بـ50% من الأجهزة المثيلة المتواجدة في الأسواق.

الروبوت لديه دائرة للكشف عن الإشعاعات

ومن جانبها، قالت مها محمد، خريجة كلية العلوم بجامعة سوهاج، خلال استضافتها في برنامج مساء dmc، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية dmc، أن الروبوت لديه دائرة للكشف عن الإشعاعات لتعطي قراءة على الشاشة توضح الجرعة الإشعاعية وعدد الإشعاعات في الدقيقة الواحدة بما يوفر استخدام جهازين منفصلين لقياس الإشعاع أو الكشف عنه، مشيرة إلى أن الابتكار بحاجة للتصنيع الآن لتوفير نماذج مناسبة لكل البيئات البحثية ودعم الرئيس السيسي مهم جدا لتوفير الجهاز في الأماكن المعرضة لخطر التلوث الإشعاعي.

الإشعاع في المعامل

وأكد أحمد رفعت، معيد بكلية العلوم قسم الفيزياء، أنه خلال عمله بالمعمل كانت تعطل أجهزة الكشف عن الإشعاع في المعامل وصيانتها لم تكن سهلة أو متوفرة، ومن هنا جاءت الفكرة للبحث عن بديل للأجهزة المستوردة، وتم تشكيل فريق من الطلاب لابتكار جهاز غير الأجهزة المستخدمة، وبالفعل تكون الفريق ونجح في ابتكار الجهاز.