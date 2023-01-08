اليابان تبدأ تطبيق «اختبار كورونا السلبي» على الوافدين من الصين

شددت اليابان الضوابط الحدودية المفروضة على المسافرين الوافدين من البر الرئيسي للصين، اعتبارا من اليوم الأحد، وألزمتهم بتقديم نتيجة سلبية لاختبار «كوفيد-19»، وسط ارتفاع معدلات الإصابة في الدولة المجاورة.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أنه يطلب الآن، من جميع المسافرين الوافدين من البر الرئيسي للصين وأولئك الذين زاروا البلاد في غضون 7 أيام إجراء فحص «تفاعل البوليميراز المتسلسل بي سي آر» أو «اختبار المستضد لكورونا عالي الجودة» لدى وصولهم إلى اليابان.

ويخضع أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا عند وصولهم للحجر الصحي لمدة 7 أيام إذا ظهرت عليهم الأعراض أو 5 أيام إذا كانوا بدون أعراض.

حجر صحي 7 أيام للمصابين بكورونا

وستواصل الحكومة اليابانية تقييد رحلات المغادرة والوصول للرحلات المباشرة التي تربط اليابان بالبر الرئيسي للصين إلى 4 مطارات، وهي: ناريتا وهانيدا وكانساي وتشوبو.

وبدءا من ديسمبر الماضي، كانت الصين قد بدأت بشكل كبير في تخفيف إجراءاتها الصارمة لمكافحة كوفيد-19، بما في ذلك عدم تقييد الرحلات، وتوقفت أيضا عن حساب العدد الدقيق للمرضى المصابين.

يشار إلى أن دولا أخرى في جميع أنحاء العالم كانت قد شددت من الضوابط الحدودية للمسافرين الوافدين من الصين.