الصين ترفع عددا من قيود كوورنا اليوم.. بينها الحجر الصحي الإلزامي

ترفع السلطات الصينية، اليوم الأحد، عددًا من قيود مكافحة فيروس كوورنا المطبقة منذ عام 2020، بينها الحجر الصحي المركزي الإلزامي واختبار «بي سي آر» عند الوصول من الخارج.

إجراءات المسافرين

واعتبارًا من اليوم الأحد، ستطلب السلطات الصينية من المسافرين إلى البلاد إجراء اختبار فيروس كورونا «بي سي آر» قبل 48 ساعة من رحلتهم إلى الصين، كما سيُطلب منهم الإبلاغ عن نتيجة الاختبار عند ملء البيان الصحي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

أما بخصوص المسافرين الذين ثبتت سلبية الاختبار غير مطالبين بالتقدم للحصول على رمز صحي من البعثات الدبلوماسية الصينية، فيما عند الوصول إلى الصين، لم تعد هناك حاجة للخضوع للعزل المركزي والعديد من اختبارات «بي سي آر».

تجنب السفر إلى الصين

وفي وقت سابق، دعت 3 دول أوروبية «ألمانيا - بلجيكا - لوكسمبورج»، مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى الصين على خلفية الارتفاع الحاد في إصابات فيروس كورونا والنظام الصحي المنهك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.