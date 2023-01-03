الصين تنتقد فرض قيود دولية ضد مسافريها بسبب كورونا وتهدد بإجراءات مضادة

أدانت الصين اليوم، فرض حوالي 10 دول على المسافرين القادمين من أراضيها، إجراء فحص سلبي لفيروس كورونا، محذرة من أنها سترد بإجراءات مضادة، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

فرض الدول قيودا على المسافرين يستهدف الصينيين فقط

من جانبها، قالت ماو نينغ، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إن بعض الدول فرضت قيودا على دخول المسافرين، تستهدف الصينيين فقط، ويعد ذلك بعض الممارسات غير مقبولة، محذرة من أن بكين قد تتخذ إجراءات مضادة، مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة، مع دخول البلاد مرحلة جديدة في نهجها لمكافحة جائحة كورونا.

دول عديدة تعتزم إجراء اختبار كورونا

وكانت عدة دول مثل أستراليا وفرنسا وكوريا الجنوبية وكندا وبريطانيا، أعلنت في وقت سابق، فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، عازمة على إلزامهم بإجراء اختبارات فيروس كورونا قبل المغادرة، وذلك اعتبارا من يناير الحالي، في حين قررت السلطات المغربية منع جميع القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الدخول إلى المملكة، وذلك بدءا من اليوم الثلاثاء.

وكانت الحكومة الصينية قد خففت سياستها الصارمة «صفر كوفيد» للحد من انتشار فيروس كورونا، قبل نحو 3 أسابيع، فيما أعلنت بكين، في وقت سابق، أنها ستعيد فتح حدودها بالكامل، وستعفي القادمين من الخارج من إجراءات الحجر الصحي، وذلك اعتبارا من يوم 8 يناير الجاري.