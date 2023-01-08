محافظ أسيوط: 15 سيارة إسعاف وحماية مدنية لإنقاذ ضحايا انهيار عقار بحي غرب

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يتابع حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق في منطقة قلتة بحي غرب مدينة أسيوط، مؤكدا الدفع بـ15 سيارة إسعاف وحماية مدنية لانتشال الضحايا والبحث عن بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض.

انهيار عقار مكون من 5 طوابق

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحي غرب، ووجود بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض، وجار إنقاذهم.

إنقاذ سكان العقار المنهار

وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته للسكرتير العام والسكرتير المساعد وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار، وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

الدفع بـ12 سيارة إسعاف

وانتقل إلى موقع الحادث كل من اللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، والعميد علاء عبد الجابر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات حماية مدنية وأكثر من 12 سيارة إسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الأنقاض وانتشال الضحايا، بالإضافة لفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، بحضور محمد بشير، رئيس حي غرب، ونوابه ومعدات الحملة الميكانيكية، وتم فرض كردون أمني حول المنزل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج فتاة من تحت الأنقاض على قيد الحياة، وتم نقلها للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، وجار إنقاذ باقي السكان.

تشكيل لجنة هندسية

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب ومديرية الإسكان، لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة، حفاظًا على أرواح قاطنيها، وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.