أستاذ اقتصاد زراعي: التوسع في قاعدة الدول المستوردة سبب زيادة الصادرات

قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن زيادة صادرات مصر الزراعية ناتجة عن زيادة إنتاج الخضروات والفاكهة، مشيرًا إلى أن الصادرات كانت تدور حول 4.5 مليون طن، أما الآن، فارتفعت إلى 6.3 مليون طن، متابعًا بأن زيادة الإنتاج في المزروعات جاءت نتيجة عدة أسباب أهمها: التوسع في قاعدة الدول المستوردة إذ بلغت 160 دولة، إضافة إلى إدخال الدولة لـ 50 ألفا من أصل 100 ألف صوبة زراعية في الإنتاج، وهو ما زاد الإنتاج إلى 2 مليون طن.

مصر تُصدر إلى 4 كتل من الدول

وأضاف «صيام»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق وهشام عبدالتواب، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تُصدر إلى 4 كتل من الدول، منها دول الخليج، دول جنوب شرق أسيا، دول الاتحاد الأوروبي، متابعًا بأنه سيجري إدخال 50 ألف صوبة زراعية في الإنتاج خلال العامين المقبلين، فضلًا عن التوسع في الأراضي الجديدة، إذ جرى افتتاح نحو 2 مليون فدان، وكان جزء منها خاص بالخضروات والفاكهة.

طفرة منتظرة في زيادة صادرات الزراعية

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أنه تجري زراعة الفاكهة والخضروات بأجزاء من ملايين الأفدنة في مناطق الدلتا الجديدة وشرق العوينات وسيناء وتوشكى وغيرها، متابعًا بأن المستقبل يحمل في طياته العديد من الاحتمالات الخاصة بحدوث طفرة أخرى في زيادة صادرات الخضروات والفاكهة.